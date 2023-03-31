Паралимпиец Оскар Писториус не смог освободиться условно-досрочно

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Атлет-паралимпиец Оскар Писториус по решению пенитенциарного департамента не сможет выйти досрочно из тюрьмы, где отбывает срок за убийство своей подруги Ревы Стенкамп, сообщает АР.

Он подал ходатайство о досрочном освобождении. Комиссия по досрочному освобождению Департамента ЮАР по исправительной системе указала, что он не отбыл в тюрьме достаточный минимальный срок для подачи этого ходатайства. Ему придется провести в заключении еще год и четыре месяца - до августа 2024 года. Ходатайство Писториуса было рассмотрено на заседании в тюрьме, где он находится.

Комиссия сослалась на разъяснения, которые три дня назад сделал Верховный апелляционный суд ЮАР. Суд уточнил именно вопрос о минимальном сроке, который должен отбыть спортсмен. Если бы чиновники вовремя учли этот документ, слушания по ходатайству и не проводились бы.

Родители убитой девушки Барри и Джун Стенкамп сообщили, что испытали облегчение в связи с разрешением ситуации, сообщил АР их адвокат. Они были против освобождения Писториуса.

Писториусу сейчас 36 лет. Он находится в заключении с октябре 2014 года.

14 февраля 2013 года его подруга Рева Стенкамп была застрелена в его доме. Писториус не отрицал, что он стрелял, но утверждал, что думал, что через дверь санузла стреляет в грабителя.

В октябре 2014 года суд Претории приговорил его к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Прокуратура оспорила этот приговор как чрезмерно мягкий и потребовала увеличить срок лишения свободы - до минимальных для этой уголовной статьи 15 лет. В ноябре 2017 года суд увеличил Писториусу тюремный срок до 13 лет.

Писториусу еще в младенчестве ампутировали обе ноги по медицинским показаниям. Он стал шестикратным чемпионом Паралимпийских игр, а в 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.