Торнадо оставили без света 300 тыс. домов в центре США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Почти 300 тыс. домов остались без электричества из-за обрушившихся на центральные американские штаты ураганов, три человека погибли, сообщает CNN .

По данным сервиса PowerOutage.us, регистрирующего аварии в энергосистеме, на который ссылается телеканал, больше всего потребителей пострадали в штатах Иллинойс, Арканзас и Индиана - 105 334, 68 845 и 33 205 домов соответственно. Далее идут Теннесси (25 204 потребителей), Айова (25 048), Висконсин (13 627), Миссури (16 580) и Мичиган (10 863).

Торнадо унесли жизни трех человек в Арканзасе, пишет CNN. Как сообщил телеканалу коронер округа Сент-Фрэнсис Майлз Кимбл, два человека погибли в городе Винне. Еще одной жертвой стал житель города Норт-Литл-Рока.