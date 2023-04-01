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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США

В том числе один человек погиб при обрушении крыши концертного зала во время выступления рок-группы

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США
Последствия торнадо в городе Литтл Рок в Арканзасе
Фото: Benjamin Krain/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, десятки получили травмы в результате торнадо, который прошел через некоторые южные штаты и штаты Среднего Запада США, сообщает Associated Press.

В частности, пострадали штаты Арканзас и Иллинойс.

В Арканзасе по меньшей мере один человек погиб в городе Литтл Рок , два человека погибли в городе Винн.

В городе Белвидир в Иллинойсе в результате стихии обрушилась крыша театра, в результате чего погиб один человек, еще 28 получили ранения. Крыша рухнула, когда там как раз проходил концерт хеви-метал группы, внутри находилось около 260 человек.

Конструкции продолжали рушиться, уже когда на место прибыли спасатели.

AP сообщает, что торнадо были зафиксированы в Айове. В Оклахоме отмечались случаи возгорания сухой растительности. Погодные катаклизмы обрушились на США всего через неделю после того, как президент страны Джо Байден завершил поездку в Миссисипи - этот штат ранее пострадал от мощного торнадо. Власти обещали восстановить разрушенные населенные пункты.

Арканзас Иллинойс США
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