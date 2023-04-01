Си Цзиньпин вернулся в десятку самых медийных персон по версии СКАН

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по-прежнему лидирует в рейтинге самых упоминаемых в прессе персон, на четвертое место в марте поднялся председатель КНР Си Цзиньпин, свидетельствуют данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Путин в марте 311 363 раза упоминался в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

На втором месте с большим отставанием от лидера находится президент Украины Владимир Зеленский (59 268 ссылок). Третью строчку занимает мэр Москвы Сергей Собянин (55 188 упоминаний).

Си Цзиньпин, 20-22 марта посетивший Россию с первым зарубежным визитом после переизбрания на пост председателя КНР, получил 54 716 ссылок. Пятое место у американского президента Джо Байдена (50 703 ссылки).

Следующие позиции в топ-10 рейтинга самых упоминаемых в СМИ персон заняли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (шестое место, 46 675 ссылок), премьер РФ Михаил Мишустин (седьмое место, 44 002), губернатор Московской области Андрей Воробьев (восьмое место, 30 759), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (девятое место, 29 397) и белорусский президент Александр Лукашенко (десятое место, 27 823).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В марте в СКАН подключено 430 новых источников. Всего система анализирует 65 295 ресурсов.