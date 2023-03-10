Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Си Цзиньпин на проходящей в китайской столице первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти Китая) 14-го созыва переизбран на пост председателя КНР.

Решение было принято депутатами единогласно.

Си Цзиньпин также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

Он станет главой государства в третий раз подряд, что стало возможным в связи с внесенными в 2018 году изменениями в китайскую конституцию, из которой было убрано положение, в соответствии с которым председатель КНР имел право занимать этот пост только два пятилетних срока.

Также в конституцию наряду с именами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина было вписано положение о "руководящих идеях Си Цзиньпина в условиях социализма с китайской спецификой".

Заместителем председателя КНР избран Хань Чжэн, занимающий в настоящее время должность первого вице-премьера китайского Госсовета.

Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года. В 2012 году он стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 и 2018 годах - председателем КНР и, соответственно, по существующей традиции, председателем Центрального военного совета КНР. На XIX и ХХ съездах КПК (в 2017 и 2022 годах соответственно) Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии.

В уставе КПК не существует ограничений, касающихся сроков пребывания генерального секретаря на своем посту.