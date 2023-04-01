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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

В Ереване допустили подписание с Россией соглашения, чтобы решения МУС не влияли на отношения

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут Международного уголовного суда не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами, заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.

"Сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - сказал Аршакян государственному информагентству "Арменпресс".

По его словам, начатый в Армении процесс ратификации Римского статута - "это отклик Еревана на случаи агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении, в частности, на военные действия, совершенные азербайджанскими военнослужащими во время сентябрьской агрессии".

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута Международного уголовного суда. 24 марта суд признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте. Теперь документ должен быть ратифицирован парламентом республики.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Армения
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