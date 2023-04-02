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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 апреля

ДТП с российскими туристами на Кубе, возможное соглашение о действии Римского статута МУС между Арменией и РФ, увеличение числа жертв торнадо в США

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пятерых российских туристов госпитализировали после аварии экскурсионного автобуса на Кубе. Одна гражданка РФ находится в тяжелом состоянии. Полиция сообщила, что водитель не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с автоцистерной.

- В Ереване допустили подписание с Россией соглашения, чтобы решения МУС не влияли на отношения. В Армении отметили, что ратификация Римского статута является ответом на действия Азербайджана.

- Не менее 17 человек стали жертвами торнадо в нескольких штатах США. Десятки людей пострадали и госпитализированы. Также был нанесен значительный ущерб инфраструктуре, жилым домам и автомобилям.

- Работу Керченской паромной переправы восстановили второй раз за сутки. Движение паромов дважды приостанавливалось в субботу из-за ухудшения погодных условий.

- Израиль атаковал военные объекты в сирийской провинции Хомс. Не менее пяти военнослужащих САР получили ранения. Сирийские издания пишут, что удары были нанесены по военной базе, западные журналисты передают, что целями атаки стали места дислокации иранских военных.

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