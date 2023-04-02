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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

В Финляндии начались парламентские выборы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Финляндии в воскресенье начались парламентские выборы, избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

По данным Bloomberg, всего право голоса имеют 4,3 млн жителей страны. Экзит-поллы проводить не будут, а результаты голосования обычно становятся известными к полуночи.

22 политические партии ведут борьбу за 200 мест в парламенте. После избрания спикера 12 апреля могут начаться переговоры о формировании правящей коалиции и кабинета министров - процесс, который может занять недели, если не месяцы, напоминает агентство.

Основная борьба идет между правящей Социал-демократической партией во главе с премьером Санной Марин, правоцентристской Коалиционной партией во главе с Петтери Орпо и возглавляемой Рииккой Пурра партией "Истинные финны", которую конкуренты считают националистической. Опросы показывают близкий уровень поддержки этих партий со стороны избирателей.

Bloomberg поясняет, что вступление Финляндии в НАТО - одно из немногих мероприятий, которое пользуется широкой поддержкой среди финских политиков. Другие вопросы на повестке выборов - государственные финансы, стареющее население и мигранты, планы к 2035 году добиться нулевого уровня выбросов углекислых газов.

Правящая партия в случае сохранения власти планирует повысить налоги и ускорить экономический рост. Оппозиционная Коалиционная партия считает эти задачи взаимоисключающими и намеревается снижать налоги. "Истинные финны" считают необходимым аккуратное отношение к финансовым вопросам, но выступают против приема иммигрантов и за более умеренный подход к проблемам климата.

Финляндия
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