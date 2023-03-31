Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Таким образом, теперь все страны альянса одобрили заявку Хельсинки

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Турецкий парламент одобрил заявку Финляндии на присоединение к НАТО, сообщает в ночь на пятницу агентство "Анадолу".

Таким образом, все государства Североатлантического альянса ратифицировали заявку Хельсинки. После завершения оставшихся формальных процедур, Финляндия официально станет членом НАТО.

Ранее на этой неделе парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО.

Согласно процедуре присоединения к НАТО, страны-члены теперь подпишут протоколы к Североатлантическому договору о присоединении Финляндии к альянсу и оповестят об этом США - депозитария договора. Затем генсек альянса Йенс Столтенберг предложит Финляндии присоединиться к Североатлантическому договору. После передачи госдепу США документов о присоединении страны к НАТО, Финляндия формально станет членом альянса.

Ранее на этой неделе парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО.

Турция и Венгрия оставались единственными странами-членами альянса, которые длительное время не одобряли заявку Хельсинки на присоединение к НАТО.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих скандинавских стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Однако ранее в марте в Анкаре заявили, что готовы до майских президентских выборов в Турции провести ратификацию финской кандидатуры. При этом в случае со Швецией у Турции на данный момент сохраняются возражения против ее членства в Североатлантическом альянсе.

Новость дополняется