Грызлов заявил, что ядерное оружие на западе Союзного государства будет повышать его безопасность

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ядерное оружие, размещенное на западных границах Союзного государства, позволит лучше обеспечивать его безопасность, заявил в эфире белорусского телеканала СТВ посол России в Минске Борис Грызлов.

"Оно (ядерное оружие - ИФ) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США", - сказал он.

По его мнению, как никогда важен паритет в вопросе размещения ядерного оружия в мире. "Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы - Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Турции, то и мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государств", - пояснил Грызлов.

Он добавил, что "Россия и Беларусь - это территория Союзного государства, причем узаконенная, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное оружие".

Посол также напомнил, что уже к 1 июля должно быть подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.