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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Столтенберг объяснил увеличение присутствия НАТО у границ России

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - НАТО нарастило присутствие на восточных рубежах для предотвращения возможного конфликта и внимательно следит за действиями России, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы усилили присутствие в восточном фланге альянса... И мы сделали это для предотвращения конфликта, а не провоцирования конфликта, для предотвращения какой-либо атаки на союзников по НАТО", - сказал он, комментируя решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

"Нам нужно следить за тем, что делает Россия, и это именно то, чем занимаются союзники по НАТО. К настоящему моменту мы не видели никаких изменений в ядерном позиционировании России, которое требовало бы от нас изменения нашего ядерного позиционирования, но мы сохраняем бдительность и будем внимательно наблюдать за тем, что они делают", - добавил Столтенберг.

Йенс Столтенберг НАТО Белоруссия
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