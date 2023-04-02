Глава МАГАТЭ планирует совершить визит в РФ в ближайшие дни

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах в ближайшие дни посетить РФ для продолжения переговоров по Запорожской АЭС, сообщает в воскресенье итальянское государственное телевидение.

По его информации, эти планы Гросси озвучил во время разговора с главой МИД Италии Антонио Таяни. В сообщениях отмечается, что Таяни поддержал инициативы Гросси в том, что касается безопасности на ЗАЭС.

Как сообщалось, глава МАГАТЭ посетил эту атомную электростанцию в конце марта.