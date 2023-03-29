Миссия МАГАТЭ въехала на территорию Запорожской области

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси, въехала на территорию Запорожской области для посещения АЭС в Энергодаре, сообщил "Интерфаксу" представить экстренных служб региона.

"Делегация прошла контроль и направляется в Энергодар", - сказал он.

Представители МАГАТЭ пересекли линию соприкосновения в районе населенного пункта Васильевка, где находится единственный в Запорожской области пункт пропуска.

Ранее Гросси объявил, что намерен посетить Запорожскую АЭС, чтобы оценить обстановку в сфере ядерной безопасности и обеспечить регулярную ротацию специалистов агентства на объекте. Всего в делегацию вошли 18 человек.

Изначально ожидалось, что делегация прибудет на станцию около 10:00 по Москве и проведет на территории максимум семь часов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Сейчас работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси уже посещала ЗАЭС 1 сентября 2022 года. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.