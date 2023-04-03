Премьер-министр Финляндии поздравила консервативную коалицию с победой на выборах

Премьер-министр Финляндии Санна Марин Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии, лидер социал-демократов Санна Марин поздравила Национальную Консервативную партию (НКП) и "Истинных финнов" с победой на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах.

"Хотя Социал-демократическая партия в настоящее время находится на третьем месте, выборы стали победой для Социал-демократической партии по количеству мест в парламенте. Поддержка и количество мест были увеличены. Это действительно хорошее достижение, несмотря на то, что сегодня мы не финишировали первыми", - сказала она.

"Поздравляю также других победителей выборов, Консервативную партию и "Истинных финнов", - добавила Марин.

По ее словам, выборы стали праздником демократии.

"Демократия сказала свое слово, финский народ отдал свои голоса, и праздник демократии всегда замечателен. У нас есть основания радоваться такому результату", - подчеркнула она.

Лидер победившей на выборах оппозиционной НКП Петтери Орпо заявил о готовности сформировать новое правительство.

"Пришла большая победа. С таким результатом Консервативная партия начнет вести переговоры о формировании нового правительства", - заявил Орпо после объявления предварительных итогов голосования.

По его словам, "финны хотят, чтобы Консервативная партия привела Финляндию в порядок в ближайшие несколько лет".

На прошедших в воскресенье парламентских выборах в Финляндии по предварительным данным победу одерживают коалиционные партии. После подсчета 99,4% поданных голосов лидером стала НКП во главе с бывшим главой МВД и министром финансов Орпо. За них проголосовали 20,8% избирателей. Теперь партия может претендовать на 48 депутатских мандатов из 200.

Второе место, по данным телеканал Yle, заняла также оппозиционная партия "Истинные финны" во главе с Рииккой Пурро (20,2% и 46 мандатов), а лидировавшая в начале подсчета голосов Социал-демократическая партия во главе с премьером Санной Марин ушла на третье место (19,8% и 43 мандата).

Остальные участвовавшие в выборах 19 партий далеко позади.

Комментаторы отмечают, что трем победившим партиям хватит голосов для формирования новой коалиции.

Явка на выборах составила 71,9%, 40% избирателей проголосовали досрочно.

Нынешние выборы были рекордными по числу кандидатов - женщин. Их доля составляла 42,9% от общего числа претендентов. При этом женщины по предварительным данным, выходят и на первые позиции по числу полученных голосов.

В ходе предвыборной кампании основное внимание избирателей было сконцентрировано на внутриполитических вопросах, в частности, на необходимости уменьшения государственных расходов на фоне возросшего в последние годы госдолга, состоянии рынка труда, образовании.

Как ожидается, 12 апреля состоятся выборы спикера парламента, а затем начнутся переговоры о формировании правящей коалиции и кабинета министров.