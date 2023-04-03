Что случилось этой ночью, понедельник, 3 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 30 человек. 24 из них госпитализированы. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

- Действующий президент Черногории признал поражение во втором туре президентских выборов. Он проиграл кандидату от движения "Европа сейчас" экономисту Якову Милатовичу.

- Премьер-министр Финляндии поздравила консервативную коалицию с победой на выборах. Лидер оппозиции, в свою очередь, заявил о готовности сформировать новое правительство.

- Спасатели на Камчатке обследуют здания после мощного землетрясения. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

- Пригожин заявил, что Артемовск "юридически" взят под контроль. При этом, по данным Пригожина, в западных районах города "сосредоточен противник".

- Мощное землетрясение зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7.