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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Tesla в I квартале поставила рекордные 422,9 тыс. автомобилей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla увеличил поставки в первом квартале на 4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами – до рекордных в истории компании 422 875, сообщается в пресс-релизе компании.

В том числе поставки Model S и Model X составили 10 695, Model 3 и Model Y – 412 180.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали поставки на уровне 432 тысяч.

"Снижение цен на модели Model Y и Model 3 в начале года принесло значительную выгоду Илону Маску и его компании, поскольку спрос представляется очень сильным, несмотря на неопределенную макроэкономическую ситуацию, - написал аналитик Wedbush Дэниэл Айвз. - Мы также считаем, что потребительский спрос в Китае улучшился в прошлом квартале".

В прошедшем квартале Tesla выпустила 440,8 тыс. автомобилей.

Финансовую отчетность за первый квартал Tesla планирует опубликовать 19 апреля после закрытия торгов в США.

Котировки акций автопроизводителя в первом квартале взлетели на 68%, зафиксировав лучший квартал с 2020 года.

Tesla
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