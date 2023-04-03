McDonald's готовится к сокращению персонала корпоративных офисов в США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, готовит сокращение числа рабочих мест в корпоративных офисах в США, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, сотрудникам офисов предписано работать из дома с понедельника по среду и отменить все личные встречи с поставщиками и другими партнерами в штаб-квартирах.

Уведомлять сотрудников о сокращении McDonald's планирует онлайн, отмечает WSJ.

"На неделе, начиная с 3 апреля, мы сообщим о ключевых решениях, касающихся должностных позиций и численности персонала в организации", - говорится в сообщении, распространенном McDonald's среди сотрудников, на которое ссылается газета.

В январе компания заявляла, что ей придется принять сложные решения относительно численности штата сотрудников ее корпоративных офисов к апрелю в рамках общего плана стратегической реорганизации бизнеса.

Общее число сотрудников McDonald's составляет более 150 тыс. человек, причем 70% из них находится за пределами США.

Акции McDonald's подорожали на 13% за последний год.