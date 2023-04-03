Филиппины дали США доступ к базе у Южно-Китайского моря и военному порту близ Тайваня

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - США, ранее получившие доступ дополнительно к четырем военным базам Филиппин, смогут пользоваться в том числе объектами, расположенными недалеко от Тайваня и Южно-Китайского моря, сообщает в понедельник Channel NewsAsia со ссылкой на офис филиппинского президента.

Издание напоминает, что Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти. Однако филиппинские власти до понедельника не раскрывали дислокацию четырех баз.

Три объекта расположены на севере страны - военно-морская база и аэропорт в провинции Кагаян и армейский лагерь в соседней провинции Исабела. При этом порт находится примерно в 400 км от Тайваня.

Еще одна база расположена на острове Палабак у южной оконечности острова Палаван, омываемого Южно-Китайским морем.

Американские военные получат право размещать на этих объектах вооружения и боеприпасы, а также присутствовать там, но на ротационной основе. В Маниле отметили, что также базы можно будет использовать для спасательных операций и гуманитарных миссий в случае стихийных бедствий.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

В апреле крупнейшая филиппинская военная база "Форт Магсейсей", расположенная на острове Лусон, примет самые масштабные из когда-либо проводимых военных учений США и Филиппин. В них должны принять участие 17,6 тыс. человек, в том числе примерно 12 тыс. американцев.