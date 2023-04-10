Манила заявила, что не позволит США использовать ее базы для наступательных операций

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Манила не позволит американским военным использовать четыре филиппинских военных базы, доступ к которым США получили недавно, для наступательных операций, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

"Мы не дадим пользоваться нашими военными базами для каких-либо наступательных действий. Они нужны лишь для помощи Филиппинам, когда та понадобится", - приводит Bloomberg его слова из заявления офиса президента.

Он добавил, что Филиппины дают союзнику США лишь возможность прийти на помощь в случае необходимости.

Bloomberg напоминает, что заявления президента прозвучали накануне старта самых масштабных из когда-либо проводившихся военных учений США и Филиппин. Они начнутся во вторник и продлятся до 28 апреля, в них должны принять участие 17,6 тыс. человек, в том числе примерно 12 тыс. американцев.

В феврале Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти. Три объекта расположены на севере страны: это военно-морская база и аэропорт в провинции Кагаян и армейский лагерь в соседней провинции Исабела. При этом порт находится примерно в 400 км от Тайваня. Еще одна база расположена на острове Палабак у южной оконечности острова Палаван, омываемого Южно-Китайским морем.

Американские военные получат право размещать на этих объектах вооружения и боеприпасы, а также присутствовать там на ротационной основе. В Маниле отмечали, что также базы можно будет использовать для спасательных операций и гуманитарных миссий в случае стихийных бедствий.

У Китая и членов АСЕАН – Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама – существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.