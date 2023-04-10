Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Манила заявила, что не позволит США использовать ее базы для наступательных операций

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Манила не позволит американским военным использовать четыре филиппинских военных базы, доступ к которым США получили недавно, для наступательных операций, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

"Мы не дадим пользоваться нашими военными базами для каких-либо наступательных действий. Они нужны лишь для помощи Филиппинам, когда та понадобится", - приводит Bloomberg его слова из заявления офиса президента.

Он добавил, что Филиппины дают союзнику США лишь возможность прийти на помощь в случае необходимости.

В миреВоенные США отметили "гигантские проблемы" с логистикой в Индо-Тихоокеанском регионеВоенные США отметили "гигантские проблемы" с логистикой в Индо-Тихоокеанском регионеЧитать подробнее

Bloomberg напоминает, что заявления президента прозвучали накануне старта самых масштабных из когда-либо проводившихся военных учений США и Филиппин. Они начнутся во вторник и продлятся до 28 апреля, в них должны принять участие 17,6 тыс. человек, в том числе примерно 12 тыс. американцев.

В феврале Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти. Три объекта расположены на севере страны: это военно-морская база и аэропорт в провинции Кагаян и армейский лагерь в соседней провинции Исабела. При этом порт находится примерно в 400 км от Тайваня. Еще одна база расположена на острове Палабак у южной оконечности острова Палаван, омываемого Южно-Китайским морем.

Американские военные получат право размещать на этих объектах вооружения и боеприпасы, а также присутствовать там на ротационной основе. В Маниле отмечали, что также базы можно будет использовать для спасательных операций и гуманитарных миссий в случае стихийных бедствий.

У Китая и членов АСЕАН – Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама – существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

Филиппины США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Греция приобретет у Израиля противотанковые ракеты Spike на $400 млн

Греция приобретет у Израиля противотанковые ракеты Spike на $400 млн

Лукашенко встретился с Шойгу в Минске

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 апреля

Попавшие в соцсети документы Пентагона указывают на шпионаж США за союзниками

Пхеньян четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связи

Пхеньян четвертый день не отвечает по межкорейскому каналу связи

Макрон призвал к "стратегической автономии" Европы

Что произошло за день: воскресенье, 9 апреля

До десяти человек могут находиться под обломками обрушившегося дома в Марселе

До десяти человек могут находиться под обломками обрушившегося дома в Марселе

Эрдоган анонсировал запуск в космос первого спутника турецкого производства

Эрдоган анонсировал запуск в космос первого спутника турецкого производства

Часть населения Гамбурга эвакуируют из-за токсичного дыма после пожара на промскладе

Часть населения Гамбурга эвакуируют из-за токсичного дыма после пожара на промскладе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });