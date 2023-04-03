ЕС обещает помочь странам, чьи сельхозпроизводители пострадали от наплыва украинского зерна

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия стремится помочь населению Украины за счет организации экспорта украинского зерна, однако следит за тем, чтобы рынок ЕС при этом не получил слишком сильный удар от мер поддержки Киева, заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Что касается в целом таможенных сборов (отмененных ЕС для Украины - ИФ), их возврат будет рассматриваться в масштабе всего рынка союза, а не только в региональных рамках", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК комментировал ситуацию с просьбой Польши вновь ввести временно отменные для Украины таможенные тарифы в связи с тем, что беспошлинный украинский зерновой импорт обрушил цены на продукцию местных сельхозпроизводителей. Пять стран Восточной Европы направили письма в Еврокомиссию с аналогичными предложениями возобновить таможенные сборы на зерно с Украины.

Уйвари заверил, что Еврокомиссия своевременно ответит на эти письма.

"Мы, конечно, признаем, что некоторые государства-члены оказались в сложной ситуации, в частности те, которые географически наиболее близко расположены к Украине. Поэтому был подготовлен пакет предложений, чтобы помочь им в этой ситуации", - отметил пресс-секретарь, напомнив, что таким образом Болгария, Польша и Румыния получили помощь от ЕС в 56 млн евро.

"Мы ясно понимаем, что надо принять дополнительные меры. Вот почему мы готовим второй пакет таких мер. Подготовка идет, но, что касается таможенных сборов, нужно (для их возобновления - ИФ), чтобы весь рынок союза был сильно затронут, а не только его часть", - объяснил Уйвари.

При этом он отказался говорить о размерах нового пакета, объяснив, что его обсуждение продолжается.

В ответ на замечание, что "коридоры солидарности" по вывозу украинского зерна предназначались не для стран, соседствующих с Украиной, и, оседая в Восточной Европе, эта продукция не добирается до нуждающихся государств Африки и Азии, Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля заявил в свою очередь, что вывоз около 25 млн тонн сельскохозяйственной продукции с Украины помог снизить цены на мировом рынке, куда бы эта продукция ни направлялась. И это уже позитивный эффект, особенно для таких стран, как африканские, отметил Стано.

По его словам, Евросоюз остается крупнейшим гуманитарным донором, и "даже если это зерно остается в Европейском союзе, оно затем может быть направлено в другие страны, которые в этом наиболее нуждаются".