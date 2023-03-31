Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию купить скопившееся у них украинское зерно

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии призвали Еврокомиссию помочь им в связи с образовавшимся на их территории излишком зерна и другого украинского продовольствия, передает АР.

Военная операция на Украине

"Мы призываем Еврокомиссию изучить возможность покупки скопившегося зерна у стран-членов ЕС, пограничных с Украиной, на гуманитарные нужды", - говорится в их письме к председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

"Мы также повторяем наш призыв к финансовой поддержке со стороны ЕС в целях ускорения развития транспортной инфраструктуры (для вывоза зерна - ИФ)", - пишут премьеры.

В приграничных с Украиной странах наблюдается перенасыщение такими экспортными товарами как зерно, семечки, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны, оно провоцирует избыток предложения и соответственно негативно сказывается на ценах местных производителей. Другая проблема заключается в том, что эта продукция остается на прилавках этих стран в избытке и не достигает готовых покупать ее стран за пределами ЕС.

В Еврокомиссии ранее заявили, что намерены быстро запустить механизм помощи странам, которые столкнулись с избытком украинской продукции.

Ранее сообщалось, что восточноевропейские страны планируют призвать ЕК разработать механизмы, которые помогут наладить надзор за экспортом зерна из Украины и избежать демпинговых цен, которые нанесли бы ущерб местным фермерам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК расширит ценовой "потолок" на газ на все хабы ЕС, а не только на TTF

Поспред Белоруссии назвал в Совбезе ООН размещение ТЯО в стране вынужденной мерой

Brent завершает в минусе март и первый квартал

Brent завершает в минусе март и первый квартал
Военная операция на Украине

ФСВТС опасается передачи Киеву российского оборудования для МиГ-29 из Словакии

Байден не планирует высылать дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ

Байден не планирует высылать дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ

Президент США призвал к освобождению арестованного в России журналиста WSJ

Китай разрешил въезд в страну иностранным туристическим группам

Китай разрешил въезд в страну иностранным туристическим группам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });