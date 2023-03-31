Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию купить скопившееся у них украинское зерно

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии призвали Еврокомиссию помочь им в связи с образовавшимся на их территории излишком зерна и другого украинского продовольствия, передает АР.

"Мы призываем Еврокомиссию изучить возможность покупки скопившегося зерна у стран-членов ЕС, пограничных с Украиной, на гуманитарные нужды", - говорится в их письме к председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

"Мы также повторяем наш призыв к финансовой поддержке со стороны ЕС в целях ускорения развития транспортной инфраструктуры (для вывоза зерна - ИФ)", - пишут премьеры.

В приграничных с Украиной странах наблюдается перенасыщение такими экспортными товарами как зерно, семечки, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны, оно провоцирует избыток предложения и соответственно негативно сказывается на ценах местных производителей. Другая проблема заключается в том, что эта продукция остается на прилавках этих стран в избытке и не достигает готовых покупать ее стран за пределами ЕС.

В Еврокомиссии ранее заявили, что намерены быстро запустить механизм помощи странам, которые столкнулись с избытком украинской продукции.

Ранее сообщалось, что восточноевропейские страны планируют призвать ЕК разработать механизмы, которые помогут наладить надзор за экспортом зерна из Украины и избежать демпинговых цен, которые нанесли бы ущерб местным фермерам.