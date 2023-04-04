Американские военные сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГ в Сирии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие США уничтожили в Сирии одного из лидеров террористической группировки "Исламское государства" (ИГ, запрещенная в России организация), который занимался планированием терактов в Европе, сообщило Центральное командование США.

"Силы Центрального командования США осуществили удар 3 апреля в Сирии, убив влиятельного руководителя в ИГ Халида Аидд Ахмад аль-Джабури", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что этот террорист был "ответственным за планирование терактов ИГ в Европе и занимался разработкой структур руководства ИГ".

В Центральном командовании указали, что ликвидация этого террориста ИГ "временно нарушит возможности террористической организации по планированию терактов за рубежом".