Центральное командование ВС США сообщило о возможной ликвидации одного из лидеров ИГ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, вероятно, ликвидировали в ходе атаки американских военных, сообщает в понедельник Центральное командование Вооруженных сил США.

"Силы Центрального командования США провели одностороннюю атаку с вертолета на севере Сирии ранним утром 17 апреля против высокопоставленного лидера ИГ, ответственного за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере.

Военные полагают, что террорист ликвидирован в результате этой операции.

Командование сообщает, что жертв среди мирного населения нет.

В Центральном командовании добавили, что США продолжат и дальше бороться против ИГ.