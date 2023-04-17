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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Центральное командование ВС США сообщило о возможной ликвидации одного из лидеров ИГ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, вероятно, ликвидировали в ходе атаки американских военных, сообщает в понедельник Центральное командование Вооруженных сил США.

"Силы Центрального командования США провели одностороннюю атаку с вертолета на севере Сирии ранним утром 17 апреля против высокопоставленного лидера ИГ, ответственного за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере.

Военные полагают, что террорист ликвидирован в результате этой операции.

Командование сообщает, что жертв среди мирного населения нет.

В Центральном командовании добавили, что США продолжат и дальше бороться против ИГ.

ИГ США
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