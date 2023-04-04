В НАТО заявили, что пока нет планов развертывать боевые группы в Финляндии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - У командования НАТО пока нет планов формировать боевые группы альянса на территории Финляндии, кроме того, запросы на подобные действия также не поступали из Хельсинки, передает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"В настоящий момент планов развертывать боевые группы НАТО в Финляндии нет, заявил высокопоставленный представитель альянса. Он добавил, что верховное командование НАТО постоянно проводит оценку угроз и могло бы рекомендовать пойти на такой шаг, если сочло бы это необходимым", - информирует агентство.

"Высокопоставленный представитель американских властей сказал, что США не ожидают появления боевой группы в Финляндии, и что эта страна не делала подобных запросов", - сообщает Bloomberg.

В свою очередь представитель НАТО сказал, что эта страна имеет "долгую традицию военной разведки с ясным пониманием России", и что она уже инвестировала в такие отрасли как артиллерия и производство боеприпасов, чем еще предстоит заняться альянсу. По его мнению, Хельсинки нужно больше заниматься армией и ВВС с целью обеспечить условия для того, чтобы служащие этих видов войск можно было перебрасывать в другие части альянса. Источник добавил, что в связи с этим финскому командованию придется уделять внимание тренировкам, материально-техническому обеспечению, поддержанию способности к ведению длительных боевых действий.

Торжественная церемония по приему Финляндии в Североатлантический альянс состоялась во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Bloomberg напоминает, что НАТО ранее сформировала восемь многонациональных боевых групп - в странах Балтии, Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

В настоящий момент верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Крис Каволи составляет планы для членов альянса, которые разошлют в апреле: в них укажут, где страны должны размещать свои войска для защиты Организации Североатлантического договора.