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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Глава Пентагона надеется на сотрудничество с Финляндией в рамках НАТО

Он намерен посетить Швецию и обсудить вопросы ее членства в альянсе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин надеется на активное сотрудничество в рамках НАТО с Финляндией, вступившей в альянс накануне, а также скорейшего вступления в НАТО Швеции, заявил Пентагон.

"Я с нетерпением жду совместной работы с Финляндией в качестве союзника и скорейшего присоединения Швеции к альянсу", - отметил Остин.

Он добавил, что "мы продолжим неотложную и жизненно важную работу для поддержки сил свободы, защиты каждого дюйма территории НАТО и построения более безопасного мира".

По словам шефа Пентагона, в конце этого месяца он поедет в Швецию, "чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также их планы по вступлению в НАТО".

Торжественная церемония по приему Финляндии в Североатлантический альянс состоялась во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия.

Ллойд Остин Пентагон НАТО Финляндия
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