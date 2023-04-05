Иудеи собираются отметить Песах

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Иудейский праздник Песах, установленный в память об исходе евреев из Египта, начнется в этом году на исходе среды и продлится до следующего четверга, 13 апреля.

В пасхальный вечер все блюда праздничного ужина отличает простота, которая должна напоминать о горечи египетского рабства: например, смесь из орехов, яблок, вина и фиников напоминает о глине, из которой древние евреи, будучи рабами, лепили кирпичи. На праздничный стол непременно ставятся тарелки соленой воды - символ слез древнееврейских женщин, у которых по приказу фараона отнимали первенцев, поскольку египетская власть опасалась роста мужского населения среди порабощенных евреев. Главный атрибут пасхального стола - маца, "хлеб бедности".

В своем поздравлении президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что маца стала символом не только праздника освобождения евреев, но в какой-то мере и самого еврейского народа. "Если говорить о традиционной еврейской кухне, то она очень различается в соответствии с местностью, где та или иная община проживает. И лишь маца объединяет кухни каждой общины: пресный хлеб, заповеданный нам самой Торой, одинаков для всех евреев мира", - напомнил раввин Борода.