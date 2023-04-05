Девять ракеты запущены в сторону Израиля с территории Сектора Газа
Одна попала в завод
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Девять ракет были выпущены в сторону израильского города Сдерот, сообщают местные СМИ.
По данным Армии обороны Израиля, первоначально с территории Сектора Газа было выпущено пять снарядов, четыре из которых были перехвачены системами противовоздушной обороны.
Отмечается, что одна из ракет попала в завод в промышленной зоне Сдерота, причинив ущерб.
Вскоре из Сектора Газа были выпущены еще четыре ракеты. Все они упали на открытой местности.
Сообщений о раненых не поступало.
Ракетный обстрел был произведен через несколько часов после столкновений в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.
Ранее ночью полиция Израиля вошла в Аль-Аксу, применив светошумовые гранаты и пытаясь вывести людей, забаррикадировавшихся внутри.
Палестинцы в мечети запускали фейерверки и бросали камни в полицейских.
По сообщениям палестинских СМИ, в ходе столкновений были ранены десятки палестинцев, а медикам не позволили добраться до места происшествия.