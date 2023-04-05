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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Девять ракеты запущены в сторону Израиля с территории Сектора Газа

Одна попала в завод

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Девять ракет были выпущены в сторону израильского города Сдерот, сообщают местные СМИ.

По данным Армии обороны Израиля, первоначально с территории Сектора Газа было выпущено пять снарядов, четыре из которых были перехвачены системами противовоздушной обороны.

Отмечается, что одна из ракет попала в завод в промышленной зоне Сдерота, причинив ущерб.

Вскоре из Сектора Газа были выпущены еще четыре ракеты. Все они упали на открытой местности.

Сообщений о раненых не поступало.

Ракетный обстрел был произведен через несколько часов после столкновений в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.

Ранее ночью полиция Израиля вошла в Аль-Аксу, применив светошумовые гранаты и пытаясь вывести людей, забаррикадировавшихся внутри.

Палестинцы в мечети запускали фейерверки и бросали камни в полицейских.

По сообщениям палестинских СМИ, в ходе столкновений были ранены десятки палестинцев, а медикам не позволили добраться до места происшествия.

Израиль Газа
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