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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В Эстонии на боевое дежурство впервые заступят системы ПВО NASAMS

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонию в среду прибудут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Испании NASAMS, которые на этой неделе заступят на боевое дежурство.

"Мы заключили первое соглашение с испанцами, оно будет длиться четыре месяца. Что будем дальше? Этот вопрос сейчас обсуждается в НАТО. Конечно, мы бы хотели видеть такую же систему, которая у нас сейчас действует с истребителями", - сообщил телерадиовещанию Эстонии ERR министр обороны Ханно Певкур.

Он отметил, что Эстония хочет добиться у союзников по НАТО ротации комплексов ПВО, так же, как проводится ротация истребителей, охраняющих воздушное пространство стран Балтии.

Зенитные ракетные комплексы NASAMS прибудут в порт Палдиски. Личный состав и командир испанского контингента уже расквартированы на авиабазе Эмари.

Срок тендера на закупку Эстонией ЗРК завершится через месяц. Пока известно, что поступило более пяти предложений. Госзакупка проводится совместно с Латвией.

Согласно планам министерства обороны, зенитные ракетные комплексы должны поступить на вооружение Сил обороны к 2025 году.

NASAMS - передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Батарея включает радиолокационную станцию, буксируемую пусковую установку с шестью контейнерами для ракет AMRAAM с дальностью до 40 км и командным пунктом управления. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

Эстония NASAMS Испания
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