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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В Эстонию прибыл контингент американских морских пехотинцев

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Более 70 морских пехотинцев США прибыли в Эстонию для участия в совместных тренировках, сообщил главный штаб Сил обороны балтийской республики.

"Это развертывание - фантастическая возможность для наших морских пехотинцев провести тренировки с союзниками, - сказал командир мобильной разведывательной роты капитан Брэндон Клевицки. - Интеграция наших сил с Силами обороны Эстонии повышает осведомленность об обстановке на море, демонстрирует общую силу и приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности".

Морпехи пробудут в Эстонии до середины июля. В течение этого времени они будут отрабатывать сотрудничество с морскими пехотинцами Эстонии в области мониторинга и осведомленности о морской обстановке, действия в прибрежных районах и на островах по всей Эстонии.

В этот же период пройдут ежегодные учения Сил обороны "Весенний шторм", в которых контингент США участвует в составе ВМС Эстонии.

Начальник штаба ВМС Эстонии капитан ВМС Индрек Хансон заявил, что "эта операция позволит нам попрактиковаться и подготовиться к максимально эффективному сотрудничеству с военно-морскими силами союзников даже перед лицом потенциального кризиса или конфликта".

Морские пехотинцы США в Эстонии входят в состав мобильной разведывательной роты Target Forces 61/2 (TF-61). Оперативная группа 61/2 является быстро передислоцируемым подразделением и предназначена для поддержки операций Шестого флота.

США Эстония Брэндон Клевицки Индрек Хансон Весенний шторм
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