Лидер правящей в Грузии партии осудил американские санкции против четырех грузинских судей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал необоснованным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении против четырех высокопоставленных грузинских судей санкций из-за коррупции.

"Совершенно безосновательно, без всяких доказательств четверо наших судей были обвинены в коррупции. Если этими судьями был нарушен закон, почему это скрывают не только от грузинских властей, но и от грузинского народа", - сказал в эфире телекомпании "Имеди" Кобахидзе.

По его словам, за заявлением Блинкена "стоит политический интерес по вмешательству в независимый грузинский суд".

"Это заявление по объявлению санкций четырем судьям говорит о том, что Грузию не рассматривают как государство (...) Мы же будем до конца защищать наши государственные интересы", - отметил Кобахидзе.

Он не исключил, что госсекретарю "подложили" заявление по санкциям против грузинских судей.

"Мы все отлично понимаем, что господин Блинкен не засыпает и не просыпается с думами о Грузии, у него гораздо больше дел. Когда к нему несут такие грубые документы, за этим могут стоять коррупционные процессы, причем коррупция - это не всегда деньги. Эти люди, которые составляют для госсекретаря подобные документы, связаны с "партией войны" и это не абстрактные измышления", - сказал Кобахидзе.

Он добавил, что в грузинском руководстве состоится обсуждение по поводу реакции на заявление Блинкена.

"Я хочу заверить всех, что никакими незаконными действиями никто не сможет воздействовать на независимый суд Грузии", - подчеркнул Кобахидзе.

Несколько часов назад посольство США в Грузии распространило заявление госсекретаря Блинкена о введение санкций за коррупцию против четырех высокопоставленных грузинских судей - Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе.