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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Президент Грузии в связи с санкциями США поддержала реформирование судебной системы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с санкциями США предложила начать расследование деятельности грузинских судей, попавших под ограничения.

"Я опасаюсь, чтобы решение США по четырем грузинским судьям не было воспринято в Европе, как негативный сигнал при нашем ожидании получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, поэтому от всех нас зависит исправление имиджа страны", - сказала Зурабишвили на брифинге.

По ее словам, после решения США в Грузии должны быть осуществлены конкретные меры.

"Возможно, должно начаться расследование по деятельности этих судей, возможно, необходимо пересмотреть состав Высшего совета судей. Этот вопрос не должен стать поводом для углубления поляризации как внутри страны, так и в отношениях с нашими партнерами", - сказала Зурабишвили.

"Несмотря на то, что против четырех грузинских судей США ввели визовые ограничения, это все равно наносит урон репутации нашей страны. Грузинский народ хорошо знает, что именно эти судьи были причастны к созданию порочной судебной системы. Наша общественность отлично знает и том, что надо было сделать для реформирования этой системы, и чего не было сделано", - отметила она.

Она подчеркнула, что полностью поддерживает реформирование судебной системы, укрепление ее независимости.

5 апреля посольство США в Грузии распространило заявление госсекретаря Энтони Блинкена о введении санкций за коррупцию против четырех высокопоставленных грузинских судей - Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе.

В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что считает необоснованным заявление Блинкена о введении санкций.

Он считает, что за заявлением Блинкена "стоит политический интерес по вмешательству в независимый грузинский суд".

Саломе Зурабишвили Грузия США
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