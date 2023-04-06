Китай заявил США протест из-за встречи спикера палаты представителей с главой Тайваня

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - МИД КНР заявил проест в связи с состоявшейся в США встречей спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая" (...), наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая и посылает серьезный неверный сигнал сторонникам "независимости Тайваня". Китай решительно протестует против этого и осуждает этот шаг", - говорится в заявлении представителя китайского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

В нем отмечается, что Вашингтон "в течение длительного времени упорно (...) нарушает свои обязательства и продолжает трансграничные провокации за счет официальных обменов с Тайванем, продаж оружия и военных союзов".

"В ответ на серьезные противоправные действия Соединенных Штатов и Тайваня Китай предпримет решительные и энергичные меры по защите национального суверенитета и территориальной целостности", - предупредил представитель МИД, подчеркнув, что тайваньский вопрос является "ядром ключевых интересов Китая и непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях".

Он добавил, что "напряженные отношения могут привести к серьезным трудностям" и потребовал от США "прекратить создавать напряженность в Тайваньском проливе (...) и не идти все дальше и дальше по неправильному и опасному пути".

Как сообщают американские СМИ, Маккарти принял Цай Инвэнь в Калифорнии. Она заявила на встрече: "Мы сильнее, когда мы вместе. Тайвань благодарен Соединенным Штатам за то, что они на нашей стороне и поддерживают усилия по защите нашего образа жизни".

Спикер нижней палаты Конгресса со своей стороны заявил, что "дружба между народом Тайваня и Америкой является вопросом огромной важности для свободного мира", и отметил необходимость "поддерживать экономическую свободу, мир и региональную стабильность".

На пресс-конференции после встречи Маккарти сказал, что Китай не вправе диктовать, ему с кем встречаться и беседовать.

"Я - спикер палаты представителей. Нет такого вопроса, по которому Китай мог бы указывать мне, куда я могу пойти или с кем я могу говорить", - сказал политик, подчеркнув, что у Пекина "нет необходимости в ответных мерах" и что "в наши намерения не входит эскалация".

Цай Инвэнь на прошлой неделе останавливалась в Нью Йорке транзитом по пути в Гватемалу и Белиз. В это время, по данным СМИ, с ней встречались лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис, а также сенаторы Джони Эрнст, Дэн Салливан и Марк Келли.