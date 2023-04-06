Президент Литвы назвал свое вступление в КПСС ошибкой молодости

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа назвал свое вступление в Коммунистическую партию Советского Союза в 1988 году ошибкой молодости, но добавил, что считает, что эта информация вышла в публичное поле в преддверии парламентских и президентских выборов 2024 года, сообщает агентство BNS.

"Я посвятил себя жизни ученого-экономиста и попытался стереть ошибку молодости своей дальнейшей жизнью, своей профессиональной деятельностью и своим служением Литовскому государству", - объяснил он в комментарии для агентства.

По его словам, в июне 1988 года, когда сформировалась инициативная группа литовского перестроечного движения "Саюдис" и началось национальное возрождение, он погрузился в него, а не участвовал в деятельности компартии.

Тот факт, что о членстве президента в компартии сообщили сейчас, Науседа связывает с предстоящими парламентскими и президентскими выборами, которые пройдут в 2024 году.

В эфире телеканала TV3 Науседа заявил, что кратковременное членство в компартии не имеет ничего общего с его деятельностью в качестве президента. "Являются ли моя внешняя политика, или отношения с Россией, мои высказывания в отношении России какими-либо двусмысленными? Придерживаюсь ли я какой-то неясной позиции в украинском вопросе? Вся моя профессиональная деятельность, бывшая после этого, и нынешняя политическая деятельность не имеют ничего общего с тем, что я сделал в 1987 году", - заявил он.

Ранее журналист Довидас Панцеровас сообщил, что президент был членом КПСС, и опубликовал в соцсетях архивные документы о том, что 20 мая 1988 года Науседа подал заявление о вступлении в партию и 27 июня получил партийный билет. В ходе президентских выборов 2019 года Науседа не указал это обстоятельство в анкете для избиркома.

5 апреля администрация президента Литвы подтвердила, что Науседа вступил в партию в мае 1988 года, а с началом деятельности литовского движения за независимость "Саюдис" не принимал участия в деятельности партии. Инициативная группа Литовского перестроечного движения "Саюдис" была создана 3 июня 1988 года.

Президентские выборы и выборы в Европарламент состоятся в Литве весной 2024 года, а выборы в сейм - осенью.