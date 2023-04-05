Администрация президента Литвы подтвердила, что Науседа был членом КПСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента Литвы подтвердила BNS, что Гитанас Науседа в советские годы был принят в коммунистическую партию.

"Президент Гитанас Науседа был принят в КП в мае 1988 года. Документы об этом хранятся в Государственном архиве и находятся в открытом доступе. С началом деятельности "Саюдиса" Науседа не участвовал в деятельности КП", - говорится в ответе группы по связям с общественностью президента на запрос BNS.

Инициативная группа литовского перестроечного движения "Саюдис" была создана 3 июня 1988 года.

Ранее журналист канала Laisves TV Довидас Панцеровас сообщил, что президент был членом КПСС и опубликовал в соцсетях архивные документы о том, что 20 мая 1988 года Науседа подал заявление о вступлении в партию и 27 июня получил партийный билет.

В ходе президентских выборов 2019 года Науседа не указал это обстоятельство в анкете для Главной избирательной комиссии.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте (2009-2019 годы) также была членом компартии с 1979 года, а в 1989 году вступила в Коммунистическую партию Литвы, лидером которой был Альгирдас-Миколас Бразаускас и которая откололась от КПСС. Грибаускайте покинула эту организацию в июне 1990 года. Она указывала свою принадлежность к компартии в анкетах ГИК как в 2009, так и в 2014 году, когда она участвовала в президентских выборах.