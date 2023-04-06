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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Корабль "Союз МС-23" пристыковался к модулю "Причал" на МКС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-23" с экипажем на борту пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

"Союз МС-23" пристыковался к "Причалу" в 12:22 по московскому времени.

Операции по отводу корабля от МКС, облёту и стыковке провел в ручном режиме командир корабля космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев с помощью бортинженеров - космонавта "Роскосмоса" Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.

В миреКорабль "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Поиск" на МКСЧитать подробнее

После стыковки экипаж откроет люк в бытовой отсек корабля, снимет скафандры, проверит герметичность переходных люков между "Союзом МС-23" и "Причалом" и откроет их.

В "Роскосмосе" сообщали, что перемещение корабля проводится для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", которые ожидаются весной-летом 2023 года.

26 февраля корабль "Союз МС-23" в беспилотном режиме пристыковался к МКС, чтобы заменить в ее составе поврежденный метеороидом в декабре "Союз МС-22".

На МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

МКС Роскосмос Союз МС-23
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