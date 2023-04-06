Корабль "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Поиск" на МКС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-23" расстыковался с Международной космической станцией (МКС) в рамках перестыковки корабля на другой модуль, следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Поиск" в 11:45 по московскому времени и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль начнет облет станции. Затем "Союз МС-23" зависнет напротив стыковочного узла модуля "Причал" и начнет стыковку.

Операцию по перестыковке в ручном режиме выполняет космонавт Сергей Прокопьев, вместе с ним в корабле находятся космонавт Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По данным "Роскосмоса", перемещение корабля проводится для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", которые ожидаются весной-летом 2023 года.

26 февраля корабль "Союз МС-23" в беспилотном режиме пристыковался к МКС, чтобы заменить в ее составе поврежденный метеороидом в декабре "Союз МС-22".

На МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.