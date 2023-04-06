Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Корабль "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Поиск" на МКС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-23" расстыковался с Международной космической станцией (МКС) в рамках перестыковки корабля на другой модуль, следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Поиск" в 11:45 по московскому времени и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль начнет облет станции. Затем "Союз МС-23" зависнет напротив стыковочного узла модуля "Причал" и начнет стыковку.

Операцию по перестыковке в ручном режиме выполняет космонавт Сергей Прокопьев, вместе с ним в корабле находятся космонавт Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По данным "Роскосмоса", перемещение корабля проводится для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", которые ожидаются весной-летом 2023 года.

26 февраля корабль "Союз МС-23" в беспилотном режиме пристыковался к МКС, чтобы заменить в ее составе поврежденный метеороидом в декабре "Союз МС-22".

На МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

МКС Роскосмос Союз МС-23
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Мошенники создали фейковый сайт Казахстанской фондовой биржи

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили шесть ракет HIMARS при ночном обстреле Мелитополя

Что случилось этой ночью: четверг, 6 апреля

В Южной Корее считают, что КНДР может провести ядерное испытание в любое время

Муж экс-первого министра Шотландии Стерджен освобожден из-под стражи

Гонконг отменил все антиковидные ограничения для туристов

Гонконг отменил все антиковидные ограничения для туристов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });