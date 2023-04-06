ETF в марте вернулись к закупкам золота

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в марте впервые за десять месяцев показали приток золота, он составил 32,1 тонны на $1,9 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

Снижение ставок, ослабление доллара и поиски "тихой гавани" привели к росту цен на золото на 9% в марте, поясняет WGC. Инвесторы массово устремились в драгметалл после краха Silicon Valley Bank.

Впрочем, мартовских закупок золота в ETF оказалось недостаточно, чтобы скомпенсировать потери января-февраля. В общей сложности за I квартал отток золота из фондов составил 28,7 тонны на $1,5 млрд. На конец марта объем золота в мировых ETF – 3 тыс. 443,8 тонны на $219,6 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году: