Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

ETF в марте вернулись к закупкам золота

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в марте впервые за десять месяцев показали приток золота, он составил 32,1 тонны на $1,9 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).

Снижение ставок, ослабление доллара и поиски "тихой гавани" привели к росту цен на золото на 9% в марте, поясняет WGC. Инвесторы массово устремились в драгметалл после краха Silicon Valley Bank.

Впрочем, мартовских закупок золота в ETF оказалось недостаточно, чтобы скомпенсировать потери января-февраля. В общей сложности за I квартал отток золота из фондов составил 28,7 тонны на $1,5 млрд. На конец марта объем золота в мировых ETF – 3 тыс. 443,8 тонны на $219,6 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:

Регион Март, т Март, $ млн Январь-март, т Январь-март, $ млн
Северная Америка 11,5 806,5 10,3 828,7
Европа 18,4 927,1 -40,1 -2,384,3
Азия 3,3 202,6 -0,8 -46,3
другие регионы -1,1 -62,7 1,9 124,4
Итого 32,1 1 873,6 -28,7 -1 477,4
золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Антарктиде зафиксированы рекордно низкие показатели морского льда

В Антарктиде зафиксированы рекордно низкие показатели морского льда

Шведский прокурор назвал вероятной причастность госструктур к подрывам "Северных потоков"

Во Франции проходит 11-я акция протеста против пенсионной реформы

Во Франции проходит 11-я акция протеста против пенсионной реформы

Лукашенко сообщил о задержании террориста силами КГБ и ФСБ

В Минске считают, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие применять не придется

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Президент Финляндии принял отставку правительства страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });