ETF в марте вернулись к закупкам золота
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в марте впервые за десять месяцев показали приток золота, он составил 32,1 тонны на $1,9 млрд, подсчитал World Gold Council (WGC).
Снижение ставок, ослабление доллара и поиски "тихой гавани" привели к росту цен на золото на 9% в марте, поясняет WGC. Инвесторы массово устремились в драгметалл после краха Silicon Valley Bank.
Впрочем, мартовских закупок золота в ETF оказалось недостаточно, чтобы скомпенсировать потери января-февраля. В общей сложности за I квартал отток золота из фондов составил 28,7 тонны на $1,5 млрд. На конец марта объем золота в мировых ETF – 3 тыс. 443,8 тонны на $219,6 млрд.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:
|Регион
|Март, т
|Март, $ млн
|Январь-март, т
|Январь-март, $ млн
|Северная Америка
|11,5
|806,5
|10,3
|828,7
|Европа
|18,4
|927,1
|-40,1
|-2,384,3
|Азия
|3,3
|202,6
|-0,8
|-46,3
|другие регионы
|-1,1
|-62,7
|1,9
|124,4
|Итого
|32,1
|1 873,6
|-28,7
|-1 477,4