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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Объем золота в ETF в апреле вырос еще на 15 тонн

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле продолжили наращивать объемы золота, приток составил 15,2 тонны на $824 млн, подсчитал World Gold Council (WGC).

Продолжающийся рост цен на золото на фоне снижения доходности и ослабления доллара поддерживал спрос на золотые ETF, поясняет WGC, хотя по сравнению с мартом приток замедлился.

Пока закупок марта-апреля недостаточно, чтобы компенсировать потери января-февраля. В общей сложности за 4 месяца отток золота из ETF составил 13,5 тонны на $654 млн. На конец апреля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 459 тонны на $220,8 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:

Регион Апрель, т Апрель, $ млн Январь-апрель, т Январь-апрель, $ млн
Северная Америка 15,0 984,3 25,4 1 810,7
Европа -0,7 -222,8 -40,8 -2 603,0
Азия 0,1 13,6 -0,7 -34,7
другие регионы 0,8 48,5 2,6 173,1
Итого 15,2 823,5 -13,5 -653,9

World Gold Council WGC ETF
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