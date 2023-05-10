Объем золота в ETF в апреле вырос еще на 15 тонн
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле продолжили наращивать объемы золота, приток составил 15,2 тонны на $824 млн, подсчитал World Gold Council (WGC).
Продолжающийся рост цен на золото на фоне снижения доходности и ослабления доллара поддерживал спрос на золотые ETF, поясняет WGC, хотя по сравнению с мартом приток замедлился.
Пока закупок марта-апреля недостаточно, чтобы компенсировать потери января-февраля. В общей сложности за 4 месяца отток золота из ETF составил 13,5 тонны на $654 млн. На конец апреля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 459 тонны на $220,8 млрд.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году:
|Регион
|Апрель, т
|Апрель, $ млн
|Январь-апрель, т
|Январь-апрель, $ млн
|Северная Америка
|15,0
|984,3
|25,4
|1 810,7
|Европа
|-0,7
|-222,8
|-40,8
|-2 603,0
|Азия
|0,1
|13,6
|-0,7
|-34,7
|другие регионы
|0,8
|48,5
|2,6
|173,1
|Итого
|15,2
|823,5
|-13,5
|-653,9