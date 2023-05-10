Объем золота в ETF в апреле вырос еще на 15 тонн

Продолжающийся рост цен на золото на фоне снижения доходности и ослабления доллара поддерживал спрос на золотые ETF, поясняет WGC, хотя по сравнению с мартом приток замедлился.

Пока закупок марта-апреля недостаточно, чтобы компенсировать потери января-февраля. В общей сложности за 4 месяца отток золота из ETF составил 13,5 тонны на $654 млн. На конец апреля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 459 тонны на $220,8 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2023 году: