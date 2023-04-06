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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Глава ЦРУ выразил Эр-Рияду разочарование из-за его сближения с Ираном и Сирией

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава ЦРУ Уильям Бернс в ходе необъявленного визита в Саудовскую Аравию выразил недовольство тем, что Эр-Рияд налаживает отношения с Тегераном и Дамаском. Об этом сообщает в четверг Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

"Ранее на этой неделе в ходе необъявленного визита в Саудовскую Аравию директор ЦРУ Уильям Бернс выразил разочарование действиями королевства. Он сказал кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, что США были ошарашены восстановлением отношений Эр-Рияда с Ираном и Сирией – странами, которые по-прежнему находятся под жесткими санкциями Запада", - информирует WSJ.

По словам неназванного американского чиновника, Бернс также обсудил с официальными лицами Саудовской Аравии сотрудничество в сфере разведки и противодействие терроризму.

Ранее в четверг в Пекине главы МИД Ирана и Саудовской Аравии впервые за семь лет провели встречу: на ней они согласились открыть посольства, упростить авиасообщение.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией испортились в 2016 году, после того, как Эр-Рияд казнил шиитского священнослужителя, критиковавшего саудовскую монархию. Затем в Иране демонстранты напали на саудовское посольство, после этого Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном.

Однако в марте этого года Эр-Рияд и Тегеран при посредничестве Пекина достигли соглашения о восстановлении отношений. Также в марте саудовский МИД подчеркнул, что в арабских странах Персидского залива все больше склоняются к тому, что политика изоляции Сирии не работает и что с этой страной нужен диалог.

США Иран Саудовская Аравия
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