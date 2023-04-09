Иран направит делегацию в Саудовскую Аравию для открытия посольства

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Иранская техническая делегация на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию, чтобы подготовиться к открытию посольства Ирана в Эр-Рияде, сообщают западные СМИ, ссылаясь на полуофициальное информационное агентство ISNA.

Объявление было сделано спустя несколько дней после того, как министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии встретились в Пекине на первой официальной встрече их высокопоставленных дипломатов за более чем семь лет, после того как Китай выступил посредником в соглашении о восстановлении отношений между высшими региональными державами.

"Иранская техническая делегация посетит посольство Тегерана в Эр-Рияде и примет меры к открытию посольства Ирана в Саудовской Аравии", - сообщает агентство.

Также в публикации говорится, что Саудовская делегация сегодня утром посетила посольство Саудовской Аравии в Тегеране.