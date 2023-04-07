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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Израильская армия нанесла авиаудары по Газе после ракетного обстрела со стороны Ливана

Запуски ракет по Израилю продолжились в ночь на пятницу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел севера страны с территории Ливана, сообщила газета The Times of Izrael со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.

"Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по двум туннелям и двум объектам по производству оружия в секторе Газа в ответ на нарушение ХАМАС безопасности в последние дни", - пишет издание.

Первый туннель, по данным ЦАХАЛ, находится близ города Бейт-Ханун на севере Газы, второй - недалеко от Хан-Юниса на юге Газы.

Кроме того, были атакованы два объекта, используемые, предположительно, для производства оружия, отмечает газета.

В израильской армии заявили в четверг, что за запусками ракет по Израилю из Ливана стоит группировка ХАМАС.

"Это совершила группировка ХАМАС, армия обороны Израиля также изучает и причастность Ирана к обстрелу", - цитировало издание ранее представителя пресс-службы ЦАХАЛ генерала Даниэля Хагари.

По оценкам израильских властей, были выпущены 34 ракеты: пять из них достигли израильской территории, а остальные были перехвачены ПРО, говорилось в публикации.

Как заявили в Ливане, ракеты, по-видимому, запускали с территории лагерей палестинских беженцев. Также Бейрут опровергал сообщения об ответных артиллерийских обстрелах израильской армии.

Тем временем израильские СМИ пишут, что в ночь на пятницу из Газы в сторону Израиля были запущены по меньшей мере 10 ракет. Сирены, предупреждающие о воздушном нападении, звучат в нескольких израильских населенных пунктах. ЦАХАЛ пока не комментирует эти сообщения.

Израиль Ливан ЦАХАЛ ХАМАС
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