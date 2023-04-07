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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Что случилось этой ночью: пятница, 7 апреля

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе и Ливане, Трампа обвинили в спешном выводе войск из Афганистана, утечка секретных материалов США по Украине

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС на юге Ливана. До этого армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел своей территории.

- Пентагон расследует утечку секретных материалов по Украине. Документы появились в телеграме и твиттере, Белый дом пытался их удалить, но безуспешно.

- Российские суды в I кв. 2023 года признали банкротами 76 тыс. граждан. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Администрация Байдена обвинила Трампа в спешном выводе американских войск из Афганистана. В докладе Совета национальной безопасности утверждается, что экс-президент поставил США в условия, которые сильно ограничивали действующего главу государства.

- Правительство РФ рассмотрит законопроект об эксперименте по онлайн-торговле вином. Его планируется провести с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.

- Более полумиллиона французов протестовали против пенсионной реформы в четверг. Коалиция профсоюзных организаций объявила, что 13 апреля, несмотря на пасхальные каникулы, состоится очередной этап общенациональных забастовок и манифестаций.

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