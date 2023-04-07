Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

На оказание гумпомощи Афганистану выделено только 5% требуемой суммы, заявили в ООН

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Гуманитарный координатор ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что на оказание помощи стране на текущий момент выделено только 5% требуемой суммы.

"Пока мы продолжаем сотрудничать с де-факто властями, "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация), пытаясь найти решение, мы призываем международное сообщество не наказывать афганский народ, прекратив критически важное финансирование", - сказал Алакбаров, слова которого приводятся в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что пока удалось собрать лишь $213 млн из $4,6 млрд, которые ООН запросила для Афганистана на 2023 год.

Представитель Организации подчеркнул, что в стране разворачивается самый масштабный гуманитарный кризис на планете.

По его словам, более 28 млн афганцев голодают и нуждаются в срочной помощи. Последним ударом по гуманитарной операции стал введенный талибами запрет на работу местных женщин в структурах ООН.

ООН Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пентагон расследует утечку секретных материалов по Украине

Израильская армия нанесла авиаудары по Газе после ракетного обстрела со стороны Ливана

В Белом доме обвинили Трампа в спешном выводе американских войск из Афганистана

В Белом доме обвинили Трампа в спешном выводе американских войск из Афганистана

Израильские военные возложили на ХАМАС ответственность за обстрел севера страны

Израильские военные возложили на ХАМАС ответственность за обстрел севера страны

В Антарктиде зафиксированы рекордно низкие показатели морского льда

В Антарктиде зафиксированы рекордно низкие показатели морского льда

Шведский прокурор назвал вероятной причастность госструктур к подрывам "Северных потоков"

Во Франции проходит 11-я акция протеста против пенсионной реформы

Во Франции проходит 11-я акция протеста против пенсионной реформы

Лукашенко сообщил о задержании террориста силами КГБ и ФСБ

В Минске считают, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие применять не придется

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });