На оказание гумпомощи Афганистану выделено только 5% требуемой суммы, заявили в ООН

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Гуманитарный координатор ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что на оказание помощи стране на текущий момент выделено только 5% требуемой суммы.

"Пока мы продолжаем сотрудничать с де-факто властями, "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация), пытаясь найти решение, мы призываем международное сообщество не наказывать афганский народ, прекратив критически важное финансирование", - сказал Алакбаров, слова которого приводятся в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что пока удалось собрать лишь $213 млн из $4,6 млрд, которые ООН запросила для Афганистана на 2023 год.

Представитель Организации подчеркнул, что в стране разворачивается самый масштабный гуманитарный кризис на планете.

По его словам, более 28 млн афганцев голодают и нуждаются в срочной помощи. Последним ударом по гуманитарной операции стал введенный талибами запрет на работу местных женщин в структурах ООН.