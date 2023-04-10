В ООН пожаловались на недофинансирование ее операций в Афганистане

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН требуется $800 млн в течение следующих шести месяцев, чтобы продолжать помогать нуждающимся людям в Афганистане, заявила организация. Об этом сообщает АР.

Эти средства нужны для оказания помощи нуждающимся. В ВПП считают, что стране грозит катастрофический голод, и если не обеспечить гуманитарную помощь сейчас, еще сотням тысяч афганцев будет требоваться помощь, чтоб выжить".

В организации заявили о серьезном недофинансировании ее операций.

Ситуация в Афганистане осложняется тем, что страна переживает сильную засуху на протяжении третьего года подряд. Кроме того, Афганистан второй год подряд страдает от экономического спада, отмечает ВПП ООН.