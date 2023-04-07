В Израиле призвали в армию резервистов, специализирующихся на ПВО

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Израиля Герци Халеви распорядился призвать на службу резервистов, которые специализируются на противовоздушной обороне, сообщают в пятницу израильские СМИ.

При этом в сообщениях не указано, сколько резервистов призовут.

Помимо специалистов по ПВО, военное командование призывает из запаса пилотов истребителей и операторов беспилотников.

Утром 7 апреля премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание правительства на фоне ракетного обстрела со стороны сектора Газа и Ливана. На заседании министр обороны Йоав Галлант заявил, что "мы готовы к любым сценариям - мы знаем, как реагировать на любую угрозу".

Утром в пятницу ЦАХАЛ нанесл авиаудары по объектам в секторе Газа после ракетного обстрела севера страны с территории Ливана накануне. По сообщению армейской пресс-службы, за пусками ракет по Израилю из Ливана стоит группировка "ХАМАС".

Ранее израильские военные заявили, что самолеты Израиля атаковали несколько объектов, принадлежащих "ХАМАСу" на юге Ливана.