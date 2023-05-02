За вторник из Газы по Израилю выпустили 25 ракет, пострадали семь человек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Из сектора Газа за вторник запустили не менее 25 ракет по Израилю, семь гражданских израильтян получили ранения, сообщает The Jerusalem Post.

Первые три ракеты упали вблизи границы с сектором Газа на открытой местности, и израильские военные не стали активировать системы ПВО. Позднее из анклава выпустили еще 22 ракеты.

Две ракеты разорвались в городе Сдерот. Еще четыре ракеты удалось перехватить, а 16 ракет рухнули на ненаселенной территории.

Ответственность за обстрел взяли на себя группировки ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена в России).

За несколько часов до обстрела в израильской тюрьме после голодовки скончался высокопоставленный член "Исламского джихада" Хадер Аднан. Представители "Исламского джихада" предупредили, что Израиль "заплатит высокую цену" за его смерть. В связи со смертью Аднана "Исламский джихад" призвал к массовым протестам в Газе и на Западном берегу.