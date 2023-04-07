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Минторг США рассматривает введение мер в отношении продукции "Лаборатории Касперского"

Минторг США рассматривает введение мер в отношении продукции "Лаборатории Касперского"
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минторг США изучает возможность принятия мер в отношении использования продукции российской компании "Лаборатория Касперского" в рамках регулирования онлайн-безопасности, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

"Минторг США рассматривает введение правоприменительной меры в отношении российской компании "Лаборатория Касперского", в адрес которой длительное время звучали обвинения в том, что она представляет угрозу США", - пишет газета.

WSJ отмечает, что такие меры ведомство может принять "в соответствии с собственными правилами онлайн-безопасности".

По словам одного из источников, любые меры, вероятно, будут узконаправленными, то есть будут предусматривать запрет на использование программного обеспечения компании лишь в определенных случаях, например, в компьютерных сетях, которые управляют критически важной инфраструктурой.

При этом собеседник газеты добавил, что сложность введения такого запрета заключается в "неясности, насколько широко продукты "Лаборатории Касперского" распространены в американских сетях ". Помимо этого, по данным источника, есть вероятность того, что слишком широкое ограничение может привести к непредвиденным последствиям, например, поставить под угрозу функциональность другого программного обеспечения.

Представитель Минторга США в свою очередь заявил газете, что ведомство не комментирует "какие-либо потенциальные конкретные действия в отношении компании", однако отметил, что оно "привержено полному использованию имеющихся полномочий для защиты конфиденциальных данных американцев и двухпартийной работе с Конгрессом для адаптации к меняющимся рискам".

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В министерстве добавили, что работают над пересмотром правил онлайн-безопасности, которые направлены на защиту интернет-пользователей США от ряда угроз, включая шпионаж и дезинформацию, "которые могут исходить от технологий и интернет-сервисов, базирующихся в потенциально враждебных странах, таких как Россия и Китай". Эти правила допускают введение полного запрета на определенные приложения.

WSJ пишет, что сама компания "неоднократно отрицала, что работает с Россией или любым другим государством с целью содействия кибершпионажу или другой вредоносной киберактивности".

Газета напоминает, что год назад администрация Байдена рассматривала возможность введения санкций против Kaspersky Lab. Разведки США, Германии и других западных стран заявляли, что "программное обеспечение "Лаборатории Касперского" могут использовать для слежки за клиентами". В 2017 году бывший президент США Дональд Трамп распорядился удалить программное обеспечение компании со всех гражданских и военных федеральных сетей США. Позже Конгресс закрепил этот запрет в законодательстве.

США Лаборатория Касперского
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