Власти США не уверены в целесообразности санкций против "Лаборатории Касперского"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В администрации США разделились мнения о необходимости введения санкций в отношении "Лаборатории Касперского", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, совет национальной безопасности Белого дома поручил Минфину США подготовить санкции в отношении "Лаборатории Касперского" за спецоперацию России на Украине.

Между тем, эксперты по санкциям в казначействе выразили обеспокоенность по поводу последствий и масштабов такого шага.

Отмечается, что программное обеспечение компании используется "сотнями миллионов" клиентов по всему миру, что затрудняет применение санкций. Кроме того, официальные лица США предупреждают, что "введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО", пишет издание.

В связи с этим, как сообщили источники газеты, на данном этапе идея введения санкций против "Лаборатории Касперского" отложена.

Ранее "Лаборатория Касперского" по решению федеральной комиссии по коммуникациям США попала в список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, представляющих угрозу национальной безопасности.

Помимо "Лаборатории Касперского", в список компаний "представляющих недопустимый риск для национальной безопасности и безопасности американских граждан" попали американские подразделения China Telecom и China Mobile International.