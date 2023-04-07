Один человек погиб, семеро ранены в результате двух инцидентов в Тель-Авиве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Два инцидента произошли вечером в пятницу в Тель-Авиве: с небольшой разницей во времени водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов, вскоре еще один человек открыл стрельбу по прохожим, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, в результате этих происшествий один человек погиб, семеро ранены. Один раненный находится в тяжелом состоянии.

Водителя удалось задержать на месте происшествия. На кадрах с места события виден перевернутый легковой автомобиль на газоне близ автодороги.

Полиция расследует происшествия.