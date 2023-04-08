Израиль усилит меры для обеспечения безопасности после теракта в Тель-Авиве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил полицию и армию активизировать участие в обеспечении безопасности граждан после теракта в Тель-Авиве, в результате которого один человек погиб и семь пострадали, сообщает The Times of Israel.

По данным газеты, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы пограничная полиция страны призвала всех своих резервистов. Кроме того, он приказал военному командованию выделить дополнительные подразделения для обеспечения безопасности населения.

Ранее в Тель-Авиве водитель автомобиля - 45-летний израильтянин арабского происхождения Юсеф Абу Джабер за рулем автомобиля совершил наезд на пешеходов, а затем - попытался начать стрельбу по прохожим. Джабер был нейтрализован полицией.

В результате теракта скончался 35-летний итальянский турист, семь человек - граждане Великобритании и Италии - пострадали.

Кроме того, в пятницу в населенном пункте Хамра на Западном берегу Иордана в результате стрельбы погибли две женщины, еще одна получила ранения.

В последние дни на фоне священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского Песаха наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. В ночь на пятницу из сектора Газа запустили более 40 ракет по Израилю, а израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в Ливане. Накануне также ракетному обстрелу из Ливана подвергся север Израиля.